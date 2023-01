Empoli Goal Collection 2022

Goal.com

... società con cui, in quest'inizio di stagione non ha avuto un buon avvio (un solo). Caputo ha già giocato aper due stagioni, fra serie B e serie A, 2017 - 18 e 2018 - 19, nelle quali ha ...... quindi l'acquisto definitivo dalla Sampdoria, con la quale, sin dall'inizio della stagione, non ha avuto un buon avvio, riuscendo a segnare un solo. Caputo ha già giocato all'per due ... Colpo Caputo per l’Empoli: c’è l’annuncio ufficiale Sport - Il patron dell'Empoli ha poi toccato l'argomento stadio : ' Stiamo cercando un socio, anche se due sarebbero meglio. Mi auguro che il 2023 sia finalmente l ...Sampdoria, il 2022 di Caputo ha avuto due volti: dai goal per la salvezza alla voglia di Empoli, Ciccio a Genova si è spento col tempo ...