Emma Marrone fissa gli obiettivi per il 2023 | “Spero di vincere il Superenalotto”

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 1 gennaio 2023) Il 2022 non può essere considerato un anno particolarmente positivo per, che a settembre ha perso papà Rosario, a cui era legatissima, che lottava da tempo contro la leucemia. In più occasioni la cantante non ha nascosto quanto ritenga difficile anche solo dedicarsi alla musica, passione che aveva in comune con lui, come se niente fosse successo. L’artista pugliese ha comunque accettato di esibirsi in concerto nella notte di Capodanno a Olbia, dove ad attenderla c’erano ben 20 mila persone, nonostante le condizioni meteo non fossero delle migliori (la nebbia era piuttosto fitta). “È stato bellissimo tornare sul palco: grazie a tutti. Vi auguro ogni bene, di essere sempre felici e liberi” – ha detto a tutti i presenti. Vi raccomandiamo......