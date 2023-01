(Di domenica 1 gennaio 2023) Quest'anno '' è sbarcato su Canale 5 e Pio ehanno cercato di 'scroccare' a più non posso anche ai vip internazionali. Tra questi, c'è anche. Per l'ultima puntata dello ...

TGCOM

Leggi Anche, da Ronaldinho a Mahmood gli ospiti/'vittime' di Pio e Amedeo Leggi Anche '- La resa dei conti', ottimo esordio per il ritorno di Pio e Amedeo Non poteva mancare ...Nel corso di un'avvenuta al Tg5 per presentare ': la resa dei conti', la coppia di comici pugliesi ha toccato tra i vari temi anche il Reddito di Cittadinanza , che il Governo ... "Emigratis", l'incursione di Pio e Amedeo a casa di Mike Tyson I due "pesi massimi" di "Emigratis" avevano fatto irruzione nell'abitazione di Las Vegas della leggenda della boxe ...