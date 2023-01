Edoardo Donnamaria | diverbio con Patrizia ‘a causa’ di Antonella

Fanpage.it

Il 2023, per alcuni coinquilini del Grande Fratello Vip 7 , è iniziato con il botto! Le continue tensioni trae Antonella Fiordelisi hanno portato i due fidanzati a mettere la parola fine al loro rapporto. La schermitrice ha trascorso la serata piangendo pere Patrizia Rossetti ha ...Stefano, che gestisce in prima persona il numerosissimo account della figlia, ha deciso di fare una mossa social decisamente forte, specie dopo le ultime dinamiche avvenute con... Edoardo Donnamaria lascia Antonella Fiordelisi: Non posso cedere, spero sia chiusa per sempre La storia tra Edoardo e Antonella sembrerebbe essere al capolinea, i VIP, in Casa, hanno avuto modo di farsi un'idea delle motivazioni, ma in Cortiletto, il radio speaker ne approfitta per fornire il ...Nella casa del Grande Fratello Vip i concorrenti hanno festeggiato l'inizio del nuovo anno organizzando un party che ha sollevato diverse polemiche. Protagonista della serata Oriana ...