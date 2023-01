Dramma a Vasto | bimba di 8 anni muore a causa di un arresto cardiocircolatorio

Gazzetta del Sud

Tragedia questa mattina poco prima delle 7.30 adove è deceduta una bambina di 8 anni per un arresto cardiocircolatorio . Una volta scattato l'allarme lanciato dai genitori della piccola, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con una ...... su Netflix ci sono serie tv per tutti i gusti, ma il catalogo è cosìche il rischio è quello ... E adesso che sono adulti, tra unfamiliare e l'altro, devono sventare l'apocalisse. Dopo ... Dramma a Vasto, bimba di 8 anni muore a causa di un arresto ... Tragedia questa mattina poco prima delle 7.30 a Vasto dove è deceduta una bambina di 8 anni per un arresto cardiocircolatorio . Una volta scattato l’allarme ...L’arcivescovo maggiore di Kiev, Sviatoslav Shevchuk: la sua costante attenzione al nostro dramma. Dal cielo intercederà per la pace ...