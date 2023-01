Dove vedere Inter-Napoli | tutte le soluzioni in TV e streaming

(Di domenica 1 gennaio 2023)– L’attesa sta per finire, il campionato di Serie A sta per ricominciare e partirà subito col botto offrendoci un gustoso big match. La sedicesima giornata di campionato vedrà infatti sfidarsi al Meazza. La gara sarà importante per il percorso scudetto degli azzurri di Luciano Spalletti, che intendono cominciare il 2023 così come avevano finito il 2022, cioè a suon di vittorie. Ma se per illa gara è importante, per l’assume un’importanza a dir poco fondamentale. I nerazzurri hanno attualmente 11 punti di distacco dai partenopei ed è chiaro, che senza un successo, le residue speranze scudetto della squadra di Simone Inzaghi terminerebbero. Una gara attesissima, che vedrà uno stadio gremito e ...

Milan News

Prima di andare ai risultati in tempo reale delle gare selezionate per oggi, vediamo i principali appuntamenti. Restiamo in Inghilterrac'è anche la Premier League con la 17esima ...La partita Lens - PSG di domenica 1 gennaio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale.in tv e streaming la gara valida per la 17° giornata di Ligue 1 2022 - 2023 LENS " Domenica 1 gennaio allo stade Bollaert - Delelis andrà in scena Lens - PSG, gara valida per la ... Dove vedere PSV-Milan in diretta TV, streaming e su MilanNews.it Bologna, 1 gennaio 2023 – Primo appuntamento dell’anno solare per la Virtus . Domani alle 20.30 la formazione di Sergio Scariolo sfida alla Segafredo Arena l’Ax Armani Milano. Supercoppa, Eurolega e a ...La partita Lens-PSG di domenica 1 gennaio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 17° giornata di Ligue 1 2022-2023 ...