Dottoressa del 118 rischia il linciaggio | aggredita per la seconda volta | le era già stata puntata pistola alla testa

Corriere del Mezzogiorno

Nel giro di due settimane è stata aggredita due volte mentre svolgeva il suo lavoro. Questa la disavventura di una118 di Napoli che, dopo aver visto puntarsi contro una pistola alla testa, ha rischiato il linciaggio da parte dei parenti di una donna che si era impiccata. Leggi anche > Botti di ...Non dimentichiamo la vicendaprogettoCanile municipale, la cui prima assegnazione subisce un atto di revoca da parteSegretario GeneraleComune di Bagheria, laAmato, e ... Napoli, dottoressa del 118 aggredita per la seconda volta in pochi giorni: le era già stata puntata pistola alla testa Città del Vaticano - Il cuore fragile del Papa emerito ha ceduto. Il teologo Joseph Ratzinger è morto stamattina nel monastero Mater Ecclesiae in un clima raccolto e di preghiera.Quando la sensazione di affaticamento non è transitoria i motivi vanno ricercati sia sul fronte strettamente fisico sia su quello psicologico. Su entrambi i piani gli ultimi anni hanno avuto un peso n ...