Doncic | che botti | 51 punti per la storia I Nets non si fermano più | undicesima vittoria di fila

(Di domenica 1 gennaio 2023) Gregg Popovich aveva garantito tra il serio e il faceto che i suoi Spurs (12 - 24) avrebbero tenutosotto i 50. Beh, non ci sono riusciti… Lo sloveno infatti ne segna 51 all'At&T ...

Gregg Popovich aveva garantito tra il serio e il faceto che i suoi Spurs (12 - 24) avrebbero tenuto Luka Doncic sotto i 50 punti. Beh, non ci sono riusciti… Lo sloveno infatti ne segna 51 all'At&T Center e regala ai Mavericks (21 - 16) la sesta vittoria. Il protagonista della notte NBA è ancora Luka Doncic, che trascina i Dallas Mavericks alla ventunesima vittoria stagionale grazie ad una prova da 51 punti, 6 rimbalzi e 9 assist. Continua a battere record il fenomeno sloveno, che diventa il primo giocatore di ogni epoca a mettere assieme 250 punti, 50 rimbalzi e 50 assist in 5 partite.