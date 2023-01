DOMENICA IN | MARA VENIER TRA L’OROSCOPO DI PAOLO FOX | BOLLE | RETTORE E TANTO ALTRO

(Di domenica 1 gennaio 2023)festeggia il nuovo anno in diretta nell’appuntamento conIn, in onda1 gennaio alle 14 su Rai1. Tanti gli ospiti che interverranno in studio per intrattenere e augurare un felice 2023 a tutto il pubblico. In apertura il grande illusionista e prestidigitatore Silvan proporrà uno dei grandi numeri che lo hanno reso famoso nel mondo. A seguire,Fox avrà il compito di illustrare, segno per segno, per l’anno appena iniziato. Stefano Orfei porterà nello studio l’eccellenza dell’arte circense grazie a numeri di grande spettacolarità per ricordare la madre, la grande Moira Orfei; con lui saranno presenti il figlio Manfredi e Luca Alghisi. Intervistato da, Robertoripercorrerà i ...

Today.it

... Paolo Fox torna in tv, questa volta su Rai1 nellaIn diVenier per riproporre le sue anticipazioni sul nuovo anno appena arrivato. Rivedremo quindi le previsioni per tutti i segni ...Lorenzo Di Palma Tanti gli ospiti per il primo appuntamento dell'anno conVenier che festeggia l'inizio del 2023 in diretta a "In ", in onda1° gennaio alle 14 su Rai1. Aprirà la puntata il grande illusionista e prestidigitatore Silvan che proporrà ... Domenica In, gli ospiti di Mara Venier il 1 gennaio 2023: scaletta e anticipazioni Domenica In, Mara Venier inaugura il 2023 con l’oroscopo di Paolo Fox: tutti gli ospiti della prima puntata dell'anno.Mara Venier festeggia il nuovo anno in diretta nell’appuntamento con “Domenica In”, in onda domenica 1° gennaio alle 14 su Rai 1. Tanti gli ospiti che interverranno in studio per intrattenere… Leggi ...