Today.it

Lorenzo Di Palma Tanti gli ospiti per il primo appuntamento dell'anno conVenier che festeggia l'inizio del 2023 in diretta a "In ", in onda1° gennaio alle 14 su Rai1. Aprirà la puntata il grande illusionista e prestidigitatore Silvan che proporrà ...Venier anche a Capodanno: ecco tutti gli ospiti di oggi 1 gennaio 2023 di... Domenica In, gli ospiti di Mara Venier il 1 gennaio 2023: scaletta e anticipazioni Domenica In, Mara Venier inaugura il 2023 con l’oroscopo di Paolo Fox: tutti gli ospiti della prima puntata dell'anno.Mara Venier festeggia il nuovo anno in diretta nell’appuntamento con “Domenica In”, in onda domenica 1° gennaio alle 14 su Rai 1. Tanti gli ospiti che interverranno in studio per intrattenere… Leggi ...