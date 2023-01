Discipline STEM | dal 2023 largo alle iniziative sin dalla scuola dell’infanzia

Regione Piemonte

... le donne continuano a essere sottorappresentate nei settori(Science, Technology, Engineering and Mathematics) . Considerando i laureati di tutte le, la percentuale di donne laureate ......l' insegnamento dellescientifiche , in particolare la matematica . 'La vera sfida che noi vogliamo lanciare come ministero e come Governo per riformare l'insegnamento delleche ci ... A 60 scuole i fondi per sviluppare le discipline STEM Premiati l'Ic 'De Amicis-Manzoni' di Alessandria e l'istituto 'Madri Pie' di Ovada. In Piemonte ok a 60 progetti per un totale di oltre 460mila euro ...Sono 60 le scuole elementari e medie del Piemonte che riceveranno, per il biennio, 460 mila euro di risorse dalla Regione come contributo, previsto in uno specifico bando, per lo sviluppo delle discip ...