Diletta Leotta e Loris Karius ufficializzano la loro storia sui social

Vanity Fair Italia

... esistono anche delle nuove storie d'amore che stanno già appassionando gli estimatori, tra queste: Elodie e Andrea Iannone Francesco Totti e Noemi Bocchie Loris Karius Elisabetta ...Presentazioni ufficiali in famiglia pere Loris Karius : durante queste feste, infatti, la coppia è volata in Sicilia per trascorrere dei giorni con la famiglia della conduttrice di DAZN.e Loris Karius fanno ... Diletta Leotta e Loris Karius, vacanze di Natale in Sicilia (con la famiglia di lei) Diletta Leotta accoglie il 2023 con Karius al suo fianco. La conduttrice di DAZN ha scelto due foto con il noto portiere ...Diletta Leotta mostruosa su Instagram: la conduttrice ha deliziato i seguaci con una nuova fotografia da bollino rosso. Fuori tutto..