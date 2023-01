Difficile il ritorno al Napoli | offerte importanti | due top club vogliono Jorginho

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 1 gennaio 2023) L’avventura dicon la maglia del Chelsea terminerà, presumibilmente, al termine della stagione. Il centrocampista italo-brasiliano ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e al momento non pare esistano possibilità di rinnovo con i Blues. Ciò permetterà adi liberarsi a parametro zero in estate, rendendolo di fatti un giocatore particolarmente appetito sul mercato. Nei scorsi giorni è circolata la pazza voce di un possibileal, ma l’affare appare davvero proibitivo. Il regista, molto apprezzato da Spalletti, dovrebbe rinunciare ad almeno il 50% del suo attuale stipendio da 6 milioni annui. Detto che ilall’ombra del Vesuvio appare improbabile, pernon mancano richiestein Europa. Calciomercato ...