Del Piero e quelle foto coi pinguini a Dubai | scoppia la polemica | «Alex potevi evitare…»

Leggi su open.online

(Di domenica 1 gennaio 2023) Èper lesocial condivise da Sonia Amoruso, la moglie di Alessandro Del. Ieri, 31 dicembre, la famiglia dell’ex calciatore ha diffuso una serie diin cui sono accanto a dei. Ed è arrivata la valanga di critiche. «Se sono finti ok, ma se sono veri non vanno assolutamente toccati», scrive un’utente. «Forse è una delle pochissime volte in vita mia in cui non mi sono venute in mente parole di ammirazione per Alessandro Del. Ie il gelo in Qatar, alla faccia della sostenibilità energetica. Non sono una cosa a cui si dovrebbe dare visibilità», scrive un altro. Ma c’è anche chi si complimenta e sottolinea: «Siete una bellissima famiglia». Nellein questione c’è ogni figlio, ...