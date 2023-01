De Paul potrebbe tornare in Italia | fra le squadre interessate c’è la Juve

Corriere dello Sport

vincere l'Oscar come miglior film o veder premiati John Williams (colonna sonora) o Michelle Williams,Dano e Judd Hirsch (per le loro interpretazioni). Gli spiriti dell'isola Storie di ...... però, considerando il fatto che, nelle settimane precedenti, Fernando Verdasco,Jubb e Arthur ... ma il suo tennis pragmatico, soprattutto sul veloce,dar fastidio a tanti top. SVRCINA L'... Messi, cosa fa per De Paul fuori dal campo: la confessione di Tini Rodrigo De Paul all'Atlético de Madrid non sta avendo il successo sperato e potrebbe essere il principale giocatore in uscita, cosa che ha attirato l'attenzione di alcuni ...La Juventus riparte per il 2023 con un trio mai visto o quasi che farebbe contento qualsiasi allenatore e che potrebbe, forse, fare le fortune di Massimiliano Allegri se si riuscirà ad avere ...