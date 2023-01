De Micheli | “Il magistero di Benedetto XVI ha segnato la storia del nostro tempo”

Leggi su lopinionista

(Di domenica 1 gennaio 2023) ROMA – “IldiXVI haladel: con la sua scomparsa perdiamo un grande uomo di fede e di pensiero. Papa Francesco non avrebbe intrapreso la rivoluzione nella Chiesa senza la preziosa eredità spirituale lasciata da Ratzinger”. E’ quanto afferma, in un tweet pubblicato sul suo account ufficiale, l’onorevole Paola De(foto), deputata del Partito Democratico ed ex ministra alle infrastrutture e ai trasporti, a proposito della morte del Papa emeritoXVI, avvenuta ieri all’età di 95 anni. L'articolo L'Opinionista.