Daredevil | Born Again | Charlie Cox sulla serie Disney+ | Non penso che la mia interpretazione cambierà

BadTaste.it Cinema

Dopo aver già anticipato una grossa differenza traAgain e la serie originale di Netflix , il protagonista Charlie Cox potrebbe essersi lasciato sfuggire un dettaglio non da poco sul conto della sua 'nuova' interpretazione dell'avvocato ...Charlie Cox tornerà sugli schermi televisivi come protagonista diAgain e ha parlato della possibilità che nei 18 episodi ci sia spazio per nuovi crossover o cameo legati al MCU. L'interprete di Matt Murdock, intervistato da Metro UK, ha ammesso: ... Daredevil: Born Again, Charlie Cox parla dei possibili cameo legati al MCU | TV Charlie Cox a.k.a. Matt Murdock torna a parlare di Daredevil: Born Again, e del personaggio che lo vedremo interpretare sullo schermo... Sarà lo stesso Daredevil che avevamo conosciuto e amatoEcco che cosa ha detto l'interprete di Daredevil nel Marvel Cinematic Universe a proposito delle differenze con la serie Netflix.