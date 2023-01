DANZA CON ME 2023 | ROBERTO BOLLE E QUEL COMMOVENTE INNO ALLA BELLEZZA

(Di domenica 1 gennaio 2023) Sesta edizione per “con Me”, lo show evento didiventato un appuntamento imperdibile come il Concerto di Capodanno di Vienna e di Veneizia. Su Rai1 la sera del 1 gennaio con l’inedita coppia inedita Luca Zingaretti e Cristiana Capotondi, due tra i personaggi più amati dello spettacolo italiano. va in onda un varietà unico nel panorama televisivo.con Me è un composto esplosivo divazione e tradizione, poesia e, unita ad una sana dose di pop e di leggerezza, ironia e comicità – vede, accanto ai due attori, un ventaglio di altri grandi ospiti provenienti da diversi mondi dell’arte e dello spettacolo che daranno vita insieme con lo stessoad esibizioni originali.CON ME ...

La Gazzetta dello Sport

Un primo dell'anno in compagnia della grande. Questa sera , 1° gennaio 2023, va in onda in prima serata su Rai1Roberto Bolle e il suoMe . Lo show dell'étoile italiana, ormai appuntamento fisso dell'ultimo nel palinsesto televisivo dell'ultimo dell'anno, ci aspettauno spettacolo pieno di sorprese e ricco di ospiti ...queste misure diamo valore al merito e mettiamo in campo un sistema equo per rendere più ... biglietti per cinema, concerti, spettacoli di teatro o, eventi culturali andrà a cessare alla ... Roberto Bolle Danza con me 2023: ospiti di oggi, 1 gennaio | Gazzetta.it Il ballerino Roberto Bolle torna in prima serata su Raiuno con Danza con me 2023 nel giorno di Capodanno. Ecco gli ospiti di oggi, domenica 1 gennaio.Un Capodanno ricco di spettacolo e di ospiti speciali, quello che ci aspetta stasera 1° gennaio 2023. L'étoile Roberto Bolle torna su Rai1 con il suo spettacolo di non solo danza, che ci farà compagni ...