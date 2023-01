DANZA CON ME 2023 | ROBERTO BOLLE E QUEL COMMOVENTE INNO ALLA BELLEZZA

Leggi su bubinoblog

(Di domenica 1 gennaio 2023) Sesta edizione per “con Me”, lo show evento didiventato un appuntamento imperdibile come il Concerto di Capodanno di Vienna e di Veneizia. Su Rai1 la sera del 1 gennaio con l’inedita coppia inedita Luca Zingaretti e Cristiana Capotondi, due tra i personaggi più amati dello spettacolo, va in onda un varietà unico nel panorama televisivo.con Me è un composto esplosivo divazione e tradizione, poesia e, unita ad una sana dose di pop e di leggerezza, ironia e comicità – vede, accanto ai due attori, un ventaglio di altri grandi ospiti provenienti da diversi mondi dell’arte e dello spettacolo che daranno vita insieme con lo stessoad esibizioni originali.CON ME ...