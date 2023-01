Dani Alves accusato di violenza sessuale | la risposta del brasiliano

(Di domenica 1 gennaio 2023) Una brutta vicenda fuori dal campo per. La polizia spagnola avrebbe aperto un’indagine nei confronti del calciatorecon l’accusa di violenzeda parte di una donna, è quanto riporta ABC. L’episodio sarebbe andato in scena nella discoteca Sutton di Barcellona dove ildei Pumas è in vacanza per Capodanno. La presunta vittima ha denunciato l’ex calciatore di Barcellona e Juventus, dichiarando di essere stata palpeggiata nelle parti intime. La donna, sconvolta dal gesto, avrebbe chiamato i responsabili della sicurezza e successivamente le forze dell’ordine. Il calciatore avrebbe poi abbandonato il locale. Foto di Francisco Guasco / Ansa, attraverso il suo entourage, ha smentito. Ilha confermato ...

