Dalla sveglia alle sette | la giornata tipo dell' apicoltrice e scrittrice Cristina Caboni trascorre il suo tempo tra arnie | block notes e computer  Ama i fiori | la lettura e si ispira all’organizzazione sociale delle api |  per il benessere di tutti | ognuno ha un compito Quello del marito? In cucina 

(Di domenica 1 gennaio 2023), 54 anni, è nata a Cagliari. La sua è una stirpe di apicoltori, di cui ha raccolto con gioia l’eredità. In particolare, quella di una zia, Assunta Collu, sorellaa bisnonna, che cantava per le sue api. Dopo gli studi al liceo classico e alcuni anni d’università, ha scelto di dedicarsi alla famiglia. Ha tre figli (Davide, 30 anni, Maria Aurora, 25, e Margherita, 23) e un’azienda familiare apistica a Decimomannu, in provincia di Cagliari, con ilRoberto. Verso i 30 anni ha iniziato a scrivere, dapprima racconti. Poi nel 2014 è uscito il suo primo romanzo, Il sentiero dei profumi. Adesso è in libreria con La via del miele, e sta già lavorando al suo decimo libro. Adora i, la natura e la Sardegna e sogna di vivere in una casa in riva al mare....