Dalla Regina Elisabetta a Piero Angela | gli addii del 2022

greenMe.it

L'ultima vittoria ottenutanativa di Osaka è stata conquistata sul campo al Wta 500 di San ... In seconda posizione laSerena Williams, che ha chiuso sul podio la sua ultima stagione da ...L'ultima di cui si ha notizia certa riguarda la giovanedegli scacchi Sara Khadim, 25 anni, ... Quello che sta succedendo in Iran è giudicatoFarnesina "inaccettabile". Così come ... Dalla Regina Elisabetta II a Pelé, l'iconico omaggio “in stile Beatles ... Botti di Capodanno, anche quest'anno, il 2023, si apre con la conta dei feriti: un bambino di dieci anni ha perso una mano a causa dell'esplosione ...L'anno 2022 appena trascorso è stato segnato da eventi storici come la morte della Regina Elisabetta, quella di Papa Ratzinger, la guerra in Ucraina e per quanto riguarda l'Italia, la rielezione del P ...