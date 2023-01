Dalla Francia | il Milan offre 15 milioni per l’ala del Santos

(Di domenica 1 gennaio 2023) Secondo L’Equipe, ilavrebbe offerto ben 15di euro peroffensiva del, Angelo Gabriel Illavora sul futuro. Secondo quanto riportato da L’Equipe, il club rossonero avrebbe formulato un’offerta importante per la promettente ala offensiva del, Angelo Gabriel. Secondo il quotidiano francese, la dirigenza rossonera si sarebbe fatta avanti con un’offerta di circa 15di euro. Il giocatore ha il contratto in scadenza a dicembre 2024. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calciomercato.com

... passando e ripassando sulle ferite con una sempre maggiore profonditàvisionaria opera di ... Italia -, 1970, col., 16mm gonfiato a 35mm, dur., 85'', v.o. sott. it.) Regia : Daniéle ...LUCA VAN ASSCHE (), classe 2004, numero 139 ATP Classifica ATP alla mano, il francese nato ... Ora tocca a lui, con tanta voglia di emergere e il privilegio di avere il temposua parte. ... Dalla Francia: il Milan sul giovane Angelo Gabriel, c'è la prima offerta. I dettagli A due settimane dalla finale mondiale tra Argentina e Francia, non c'e' stata la rivincita fra i due portieri di quella sfida, Emiliano Martinez ...Il Paese in cui è concentrato il maggior numero di impianti sono gli Stati Uniti, con 92 reattori, seguiti dalla Francia (56), la Cina (55) e la Russia (37). La maggior parte dei reattori esistenti ...