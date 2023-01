Dalla A di ascolto alla T di tempo | le parole del 2023 da portare con sé VIDEO

(Di domenica 1 gennaio 2023) Cerchio, critica,. Sono ledel primo episodio del format DIZIONARIO di Voice, la piattaformadi SkyTg24 per dare voce al cambiamento. Tu hai già scelto la tua parola dell'anno, una parola che accompagni per 365 giorni e che serva da ispirazione per tutto il

Il Manifesto

... con l'e gli umanissimi sentimenti del Vangelo! Dipende da noi. Altrimenti finiamo a ... Occorre tanta misericordia vera, che va oltre la misura perché questa non è indicata da noi ma...... ascoltare tutti, di unvero che ci fa sentire figli amati, non giudicati Avere l'abilità ... La funzione è stata animatacantoria di Bandito che ha trovato un perfetto accordo anche con ... Philip Bohlman, in ascolto C’è chi ha già scelto la propria parola dell'anno, una parola che accompagni per 365 giorni e che serva da ispirazione per tutto il 2023. Tu, hai già scelto la tua Cerchio, critica, ascolto, tempo. S ...