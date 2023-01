Dakar | Tappa 1 - Audi | buona la prima | vince Sainz

(Di domenica 1 gennaio 2023) L'comincia con il piede giusto questa edizione 2023 della: dopo essersi imposta nel prologo di ieri, la Casa dei quattro anelli si è confermata la protagonista nellavera. Questa volta a imporsi è stato Carlosche ha preceduto Sébastien Loeb per appena 10 secondi. Terzo Mattias Ekstroem, mentre Peterhansel non è andato oltre il nono posto.ad anello. Ladella2023 è anche laad anello, con partenza e arrivo da Sea Camp, con 367 chilometri di speciale. Carlosha fatto la differenza nell'ultimo tratto del percorso, in una sezione mista dove è riuscito a sfruttare bene le potenziale della sua vettura, tra dune, terra e asfalto. Dopo un ...

... Carlos senior , che ha iniziato con il piede giusto l'ennesima avventura alladella propria ... il madrileno, classe '62, ha vinto la primadell'edizione 2023, la Sea Camp - Sea Camp, ...... la guida con tappe, percorso, favoriti e programmazione tv' target='_blank'>2023. Primasfortunata per lui, a causa di due forature: 'Persi tanti minuti per le ...In attesa dell'inizio della terza stagione con la Ferrari Carlos Sainz jr ha assistito dal vivo al trionfo del padre nella prima tappa della Dakar 2023, prima di soffermarsi sul quasi imminente inizio ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa dall’edizione 2023 della Dakar, la corsa p ...