Dakar | Tappa 1 - Audi | buona la prima | a vincere è Carlos Sainz

(Di domenica 1 gennaio 2023) L'comincia con il piede giusto questa edizione 2023 della: dopo essersi imposta nel prologo di ieri, la Casa dei quattro anelli si è confermata la protagonista nellavera. Questa volta a imporsi è statoche ha preceduto Sébastien Loeb per appena 10 secondi. Terzo Mattias Ekstroem, mentre Peterhansel non è andato oltre il nono posto.ad anello. Ladella2023 è anche laad anello, con partenza e arrivo da Sea Camp, con 367 chilometri di speciale.ha fatto la differenza nell'ultimo tratto del percorso, in una sezione mista dove è riuscito a sfruttare bene le potenziale della sua vettura, tra ...

Il primo degli italiani della frazione iniziale racconta la sua esperienza con il 24° posto di giornata sulla Ktm e primo nella ...La primadella2023 ha riservato un colpo di scena nella categoria delle moto, con una brutta caduta che ha costretto Sam Sunderland a ritirarsi anzitempo dalla competizione. L'australiano della ... Dakar 2023, tappa 1: Sanders penalizzato, vince Brabec, out Sunderland Carlos Sainz regala ad Audi la prima vittoria nella 1a tappa, Loeb battuto di un soffio promette faville, Al Attiyah in inspiegabile ritardo. Bene Sanz-Gerini, “Chaleco” Lopez padrone tra i Prototipi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.57 Per questa prima tappa della Dakar è tutto. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! 16.45 CAMION – Il primo equipaggio ...