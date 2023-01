Dakar 2023 | streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN? Dove vedere prima tappa

(Di domenica 1 gennaio 2023) Lasi svolge anche in questa edizione in Arabia Saudita dal 31 dicembre 2022 fino al 15 gennaio. I piloti si sfideranno in 14 tappe più un prologo con 8.549 chilometri complessivi.le tappe sabato 31 dicembre: Prologo, Sea Camp-Sea Camp (11 km Domenica 1 gennaio: 1a, Sea Camp-Sea Camp (primo anello, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Rally Targa Florio tragedia in gara 2 morti La2020 partirà dall’Arabia Saudita Mondiale di Suv elettrici: il primo sarà su Mediaset

Moto.it

ll motociclista australiano Daniel Sanders (GasGas), che oggi aveva vinto la prima tappa della, ha ricevuto una penalità di due minuti ed è quindi retrocesso nella classifica di giornata. ...A ventiquattro ore dal Prologo che ha aperto la, nella mattinata italiana è andata in scena la prima tappa della 45esima edizione, non senza alcuni colpi di scena. Questo, almeno, per quanto concerne le moto, in un primo dell'anno ancora ... Dakar 2023-0. I Numeri, chi ha già Perso e chi ha già Vinto Il tre volte vincitore della Dakar si aggiudica la prima prova del 2023 dopo una rimonta eccezionale su Ekstrom e Loeb. Solo 8° .... Sainz, anch'egli al volante dell'Audi, ha infatti dovuto fare i con ...Il vincitore di tappa Sanders, ma anche Barreda e Quintanilla sono stati penalizzati per aver superato il limite di velocità. Ad approfittarne è stato quindi Brabec, ora primo con la sua Honda sia nel ...