Dakar 2023 | risultati prima tappa moto | Daniel Sanders trionfa sul filo di lana | Sam Sunderland subito fuori

(Di domenica 1 gennaio 2023) Si è iniziato a fare sul serio. Dopo il prologo di ieri, ladellatra leha emesso il proprio verdetto. Una speciale, di km 367, che ha richiesto velocità e capacità di navigazione nel districarsi tra le mille difficoltà che nascondeva. Le dune sabbiose e un bel po’ di ghiaia, oltre ad alcune sezioni rocciose, hanno rappresentato il background affrontato dai centauri in questa stage numero uno. Ai nastri di partenza si partiva da un dato: l’uomo da battere era il campione in carica Samsu GasGas, vincitore anche del Mondiale Raid 2022. Laperò non perdona nulla ed ecco la caduta pesante del britannico dopo 52 km di gara. Un colpo duro alla schiena l’ha costretto al ritiro e al ricovero in ospedale, nella città di Yanbu. ...

