Dakar 2023 | risultati prima tappa moto | Daniel Sanders penalizzato | trionfa Ricky Brabec Sam Sunderland subito fuori

(Di domenica 1 gennaio 2023) AGGIORNAMENTO ORE 15.10 Dopo lasono state inflitte tre penalità per eccesso di velocità, con Joan Barreda che ha ricevuto un minuto ee Pablo Quintanilla tre a testa. Di conseguenza,è il nuovo vincitore dicon 44 secondi su Kevin Benavides e Mason Klein, anch’essi saliti sul podio.scivola al sesto posto, staccato di 2?50?. Si è iniziato a fare sul serio. Dopo il prologo di ieri, ladellatra leha emesso il proprio verdetto. Una speciale, di km 367, che ha richiesto velocità e capacità di navigazione nel districarsi tra le mille difficoltà che nascondeva. Le ...

Moto.it

... il centauro della scuderia GasGas che monta una Ktm e vincitore dell'edizione 2022 della, è rimasto vittima di un incidente dopo appena 52 chilometri: inevitabile il ritiro dalla, ...La prima tappa dellaha riservato una prova a dir poco spettacolare nella categoria delle auto, al termine della quale è stato incoronato Re di giornata l'indistruttibile Carlos Sainz . Il 60enne spagnolo, ... Dakar 2023-0. I Numeri, chi ha già Perso e chi ha già Vinto YANBU – La quarantesima tappa vinta da Carlos Sainz alla Dakar coincide con la quinta affermazione parziale di Audi, che grazie allo spagnolo si è imposta nella frazione inaugurale ...Marco Pastorino, team manager di Audi Sport alla Dakar, ha raccontato a Motorsport.com cosa significhi organizzare un team come quello di Ingolstadt e un rally raid come quello in Arabia Saudita. Poi ...