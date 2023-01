Dakar 2023 | risultati prima tappa auto | Carlos Sainz Sr vince in rimonta | 2° Loeb Attardati Al-Attiyah e Peterhansel

(Di domenica 1 gennaio 2023) 367 km tra dune sabbiose, ghiaia e sezioni rocciose: queste le caratteristiche delladella. La Maratona del deserto ha preso il via ufficialmente quest’oggi e, dopo il prologo di ieri, lo scenario di Sea Camp, sulle sponde del Mar Rosso, è stato quello in cui il primo atto si è sviluppato. Una speciale numero uno che ha richiesto velocità, navigazione e capacità di adattamento, in unaistantanea del rally raid più famoso del pianeta. Si prevedeva un’Audi molto forte e così è stato. La RS Q e-tron ES, nuovo gioiello della casa di Ingostadt, è stata ideata con un obiettivo molto preciso:re. Un veicolo, più leggero e avanzato di quello della stagione passata, dotato di due motori elettrici che spingono l’grazie all’alimentazione di ...

Dopo il Prologo e soli 52 chilometri percorsi nella odierna prima prova speciale, la difesa titolata di Sam Sunderland alla Dakar è già volta al termine. Il pilota ufficiale GASGAS, vincitore della scorsa edizione e campione del mondo Rally Raid in carica, è infatti caduto nella prima parte della tappa. La Dakar ha già perso un pezzo da 90 nella categoria moto. Il campione in carica in forza alla GasGas, Sam Sunderland, è infatti incappato in una caduta al chilometro 52 di questa prima tappa.