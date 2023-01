Dakar 2023 | penalità a pioggia | Brabec vince la prima tappa delle moto Che cosa è successo

Leggi su oasport

(Di domenica 1 gennaio 2023) Le sorprese, come gli esami, non finiscono mai.speciale da Sea Camp a Sea Camp di questa edizionedella. La Maratona del deserto ha preso il via dalle sponde del Mar Rosso e nei 367 km di speciale insidie non ne sono mancate. I concorrenti sono stati chiamati a gestire dune sabbiose e un bel po’ di ghiaia, oltre ad alcune sezioni rocciose. A farne le spese dopo 52 km di gara è stato il campione del 2022 Sam Sunderland: il britannico su GasGas è stato costretto al ritiro, avendo anche un contraccolpo di non poco conto alla schiena. Per questo, è stato necessario il trasporto all’ospedale della città di Yanbu. Lo stato di salute, comunque, di Sunderland non dovrebbe essere preoccupante. Si pensava, dunque, che la vittoria fosse andata all’australiano Daniel Sanders (Red Bull GasGas Factory Racing) a precedere di 7? il ...