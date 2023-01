Da oggi la Croazia entra nello spazio Schengen ed è il ventesimo paese dell’eurozona

(Di domenica 1 gennaio 2023) Festeggiamo l’inizio del 2023 “dando il benvenuto allae nell’Eurozona. La casa europea èpiù solida. Italia in prima linea per riaffermare l’Europa quale progetto di pace e prosperità”. Lo ha scritto il ministro degli Esteri Antonio Tajani su Twitter, facendo eco alle parole del presidente Mattarella sull’ampliamentol’euro è infattito in circolazione in; sale così a 20 il numero degli Stati membri dell’Unione europea (Ue) che utilizzano la moneta unica. “Sono lieta di accogliere lanella famiglia dell’euro e nel Consiglio direttivo della Bce, a Francoforte”, ha commentato Christine Lagarde, Presidente della Banca cle ...

Corriere della Sera

Dalla mezzanotte dilaè il 20esimo membro dell'eurozona e dell'area Schengen. Vantaggi economici e libera circolazione per il Paese balcanico, membro dell'Ue già dal 2013, che è ...l'euro è entrato in circolazione in; sale così a 20 il numero degli Stati membri dell'Unione europea (Ue) che utilizzano la moneta unica. 'Sono lieta di accogliere lanella ... Croazia da oggi nell’euro e nell’area Schengen. Lagarde: «Successo eccezionale» La United Cup 2023 di tennis vede andare in archivio la quarta giornata: il torneo a squadre miste che si sta giocando in Australia vede nel Girone F la vittoria della Croazia per 5-0 sull’Argentina.La Croazia da oggi entra a far parte dell'Eurozona. Il primo gennaio 2023 è la data di ingresso ufficiale del Paese che diventa il 20esimo dell'Unione Europea ad adottare la ...