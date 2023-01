Cuba | incubo comunista | l’inflazione corre alle stelle

la Repubblica

La giunta militare marxista - leninista salita al potere, sostenuta dall'URSS e, favorisce la ... il cui obiettivo è la conquista della provincia di Dembos[31] Per la popolazione è un[32]. ...... cùbano i provvedimenti per famiglia e natalità (un miliardo e mezzo);la misura sul reddito ... È di lì che vengono l', il succubo, il cubicolo, il concubino, l'incubatrice (e peraltro i ... Cubare Una vera e propria odissea per Giulia de Lellis che ha perso i voli per raggiungere la meta scelta per il Capodanno e racconta tutto sui social ...