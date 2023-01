Croazia da oggi in area Schengen | euro moneta da 1 gennaio 2023

(Di domenica 1 gennaio 2023) (Adnkronos) –l’è entrato in circolazione in; sale così a 20 il numero degli Stati membri dell’Unionepea (Ue) che utilizzano launica. “Sono lieta di accogliere lanella famiglia dell’e nel Consiglio direttivo della Bce, a Francoforte”, ha commentato Christine Lagarde, Presidente della Banca centralepea. “Lasi è impegnata a fondo e con successo per diventare il ventesimo paese membro dell’dell’. Mi congratulo con i cittadini croati. Questo dimostra l’attrattiva dell’, che apporta stabilità ai paesi che lo adottano”. Con l’ingresso dellanell’dell’...

Dalla mezzanotte di oggi la Croazia è il 20esimo membro dell'eurozona e dell'area Schengen. Vantaggi economici e libera circolazione per il Paese balcanico, membro dell'Ue già dal 2013, che è ... Da oggi la Croazia adotterà l'euro come moneta e aderirà a pieno titolo all'area Schengen. Si tratta di un'importante pietra miliare nella storia della Croazia, dell'area dell'euro e di Schengen e dell'... Croazia da oggi nell'euro e nell'area Schengen. Lagarde: «Successo eccezionale» Al valico di Bregnana le celebrazioni con la presidente della Commissione europea, il premier di Zagabria e il capo di Stato sloveno ...