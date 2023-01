Croazia da oggi in area Schengen | euro moneta da 1 gennaio 2023

(Di domenica 1 gennaio 2023) (Adnkronos) –l’è entrato in circolazione in; sale così a 20 il numero degli Stati membri dell’Unionepea (Ue) che utilizzano launica. “Sono lieta di accogliere lanella famiglia dell’e nel Consiglio direttivo della Bce, a Francoforte”, ha commentato Christine Lagarde, Presidente della Banca centralepea. “Lasi è impegnata a fondo e con successo per diventare il ventesimo paese membro dell’dell’. Mi congratulo con i cittadini croati. Questo dimostra l’attrattiva dell’, che apporta stabilità ai paesi che lo adottano”. Con l’ingresso dellanell’dell’...

Sono due passi decisivi e per nulla scontati per lache ha ancora problemi di corruzione e di eccessiva burocrazia, ma che meno di trent'anni fa era in guerra. E cheraggiunge la vicina ...L'Europa va avanti nonostante i sovranisti la vogliano boicottare. "L'ingresso dellanell'Euro e nell'area Schengen è un esempio concreto della vitalità e della attrattività del ...al ... Croazia da oggi nell'euro e nell'area Schengen. Lagarde: «Successo eccezionale» Il segretario di Più Europa Benedetto Della Vedova parla dell'ingresso della Croazia nell'euro e nell'area Shengen e critica le ambiguità anti-europeiste di Giorgia Meloni ...