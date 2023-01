Croazia adotta l' euro ed entra in Schengen Prezzi | vacanze | controlli ai confini | ecco cosa cambierà

(Di domenica 1 gennaio 2023) Lasarà ancora conveniente come quando non c'era ancora l'cambia con l'ta nell'zona di oggi? Da oggi laa far parte dell'zona...

Agenzia ANSA

Da oggi, 1 gennaio 2023, laufficialmente l'euro ed entra nell'area di libera circolazione Schengen . Con la mezzanotte il Paese ha detto addio anche alla sua valuta, la kuna , diventando così il 20esimo membro ...A mezzanotte laha detto addio alla sua valuta, la kuna, ed è diventata il 20esimo membro della zona euro. È diventata anche la 27esima nazione della zona Schengen, che consente di circolare ... La Croazia adotta l'euro ed entra nell'area Schengen La Croazia sarà ancora conveniente come quando non c'era ancora l'euro Cosa cambia con l'entrata nell'Eurozona di oggi Da oggi la Croazia entra a far parte ...Oggi l'euro è entrato in circolazione in Croazia; sale così a 20 il numero degli Stati membri dell'Unione europea (Ue) che utilizzano la moneta unica. «Sono lieta ...