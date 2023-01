Cr7 | altro che Al Nassr | stava per andare da un’altra parte | il retroscena

Calcio in Pillole

La firma miliardaria con l'Al Nassr catapultain unmondo, sotto tutti i punti di vista. Uncalcio, un'altra vita, un'altra cultura. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE ...Ma al mezzo miliardo di euro che Cristiano Ronaldo riceverà per - diciamo così - giocare a calcio, pare ne debba essere aggiunto unmezzo cheriscuoterà come uomo immagine per lanciare la ... Al Nassr, dopo Cristiano Ronaldo altro colpo in arrivo C'è un altro aspetto del trasferimento di CR7 in Arabia che sta facendo parecchio parlare: chi lo ha curato La risposta, a prima vista, pare semplice: Jorge Mendes. E invece no, l'agente portoghese s ...La Saudi Premier League , dove giocherà Ronaldo, è dominata da Al Hilal e Al Nassr. Esiste anche una lega femminile. In panchina sono passate tante stelle, sopratutto brasiliane ...