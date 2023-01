Covid | Pio d' Emilia vuota il sacco sulla Cina | Nessun panico | cosa vogliono davvero

(Di domenica 1 gennaio 2023) Pio d', laè passata dallo zero-all'apertura totale in pochi giorni. Èun disastro o in Occidente stiamo un po' esagerando? «Stiamo esagerando. Parliamoci chiaro, con labisogna conviverci e bisognerà conviverci sempre di più. Io lo dico sempre in modo un po' provocatorio: moriremo e morirete cinesi, noi forse no ma i nostri figli e i nostri nipoti sicuramente sì. Quindi, al di là ovviamente dei diritti umani e tutte le questioni delicate che restano e che resteranno, anche l'Occidente deve darsi una calmata. Guardiamo appunto il, quando chiudevano dicevamo che non dovevano farlo e che stavano sabotando l'economia mondiale, quando ci sono state le proteste noi tutti abbiamo come al solito gufato, dicendo "adesso arriva la repressione, i cannoni, ...

