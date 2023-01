Covid oggi Toscana | 728 contagi e zero morti | bollettino 1 gennaio

(Di domenica 1 gennaio 2023) (Adnkronos) – Sono 728 i nuovidainsecondo ildi, 12023. Non si registrano invece nuovi decessi. 166 i nuovi casi confermati con tampone molecolare e gli altri 562 con test rapido. Il numero deiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.569.610. I nuovi casi sono lo 0,05% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,04% (575 persone) e raggiungono quota 1.483.446 (94,5% dei casi totali). I dati, relativi all’andamento della pandemia, sono quelli accertatisulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Al momento inrisultano pertanto 74.797 positivi, +0,2% rispetto a ieri. Di questi 432 (10 ...

Adnkronos

Perché sei tu e chi, come te,conosce la vita, che costruirà il futuro del nostro Paese - ... Governo Meloni: dal presidenzialismo al Mes- La mezza linea di Meloni Manovra - La manovra di ...Niente tampone agli asintomatici dopo cinque giorni. Lo precisa il ministero della Salute nella circolare che aggiorna le modalità di gestione dei casi e dei contatti. Riunione Ue il 4 gennaio sugli arrivi da Pechino Covid Italia, nuove regole asintomatici: stop isolamento dopo 5 giorni (Adnkronos) - Sono 728 i nuovi contagi da covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 1 gennaio 2023. Non si registrano invece nuovi decessi.Che si tratti di una provocazione, di un’operazione di soft power o di un reale e sincero riavvicinamento, il primo giorno del 2023 regala una novità nel contesto della tensione tra Cina e Taiwan. Con ...