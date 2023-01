(Di domenica 1 gennaio 2023) Il ministero della Salute ha ridotto a 5la durata dell’isolamento per i positivi, anche in assenza dinegativo. La novità arriva in una circolare che aggiorna le modalità di gestione dei casi e dei contatti. Nello specifico, come già previsto nel Dl rave, per i casi che «sono sempre statie per coloro che comunque non presentano sintomi da almeno due, l’isolamento potrà terminaredal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigienico o molecolare». Le modalità di isolamento Secondo quanto riporta Ansa, le modalità di isolamento per chi risulta positivo al Coronavirus sono state modulate a seconda dei casi. Potranno uscire ...

Open

In tema diecco la nuova circolare del ministero sugli asintomatici , per lorotampone dopo 5 giorn i ma mascherina cautelare in caso di uscita. Ad ogni modo il ministero della Salute ha emanato la ...ITALIA " Il Ministero della Salute ha aggiornato le modalità di gestione dei casi e dei contatti. Come già previsto nel dl rave, per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che comunque non presentano sintomi da almeno due giorni , l' isolamento potrà terminare dopo 5 giorni ... Covid, niente tampone se asintomatici dopo 5 giorni: fino a quando va tenuta la mascherina Covid, Cina e italiani, la circolare del ministero sugli asintomatici che potranno uscire prima qualora un test antigenico o molecolare risulti negativo ...Per gli operatori sanitari, se asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare non appena un test antigenico o molecolare risulti negativo ...