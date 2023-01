Covid nel Lazio | bollettino 1 gennaio | 2 294 nuovi casi | test ai passeggeri dalla Cina

la Repubblica

I nuovi contagi a Roma città sono1.225, nelle province sono 593 i nuovi casi. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 19,4%. I risultati dei test a ...Domenica 1 gennaio 2023 in Puglia si registrano 1.359 nuovi casi di positività alsu 6.705 test per una incidenza del 20,27% (ieri 23,39%). Sono sette le persone decedute. I ...Foggiano 194, ... Covid, nel Paese che trema per la nuova ondata chiudono gli ultimi grandi hub vaccinali Tuffo di Capodanno a Jesolo nel segno della solidarietà. Giunto alla sua seconda edizione ( la prima si è svolta nel 2020 mentre l'edizione 2021 è stata ...Francesco Vaia ridimensiona l’allarme sull’arrivo dei cittadini provenienti dalla Cina dopo l’esplosione dei contagi Covid nella ...