Costituzione | giovani | pace | lavoro e povertà | le parole di Mattarella

(Di domenica 1 gennaio 2023) I, la, il richiamo all'unità del Paese in nome della Repubblica, la patria che è fatta da tutti noi, la modernità da accogliere come una sfida per migliorare la vita e non come ...

la Repubblica

, la, il richiamo all'unità del Paese in nome della Repubblica, la patria che è fatta da tutti noi, la modernità da accogliere come una sfida per migliorare la vita e non come una ...Lo testimoniano ledell'Iran, con il loro coraggio. Le donne afghane che lottano per la ... Ci guida ancora la, laddove prescrive che la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli di ... Discorso di fine anno, Mattarella parlerà di Costituzione, guerra e giovani Il testo integrale del messaggio di fine anno pronunciato in tv dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ...Un discorso di quasi 17 minuti con il quale il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha parlato direttamente ai cittadini italiani. Le ...