Così divenne molto più popolare | il retroscena di Franco su Benedetto XVI

Leggi su iltempo

(Di domenica 1 gennaio 2023) Massimo, giornalista del Corriere della Sera, è ospite di In Onda, programma di La7 condotto da Marianna Aprile e Luca Telese, per parlare diXVI, papa che osò dimettersi dalla guida della Chiesa cattolica: “Non sempre è stato un papacompreso, per paradosso ci sono stati molti stereotipi suXVI, era definito un estremista dell'ortodossia, quando invece è sempre stato di fatto un centrista, anche seconservatore. L'altro paradosso è che è diventato un papapiùdopo la sua rinuncia, non prima. La sua assenza-presenza in Vaticano, la sua discrezione, sono state qualcosa che hanno colpitol'immaginazione ed ha segnatoil papato di Francesco, lui è figlio della rinuncia di ...