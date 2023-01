Cos’è il calendario lunare dei capelli | quando tagliarli secondo la Luna?

Leggi su lifeandpeople

(Di domenica 1 gennaio 2023) Life&People.it Dare nuova vita ai propricon un taglio sbarazzino o un colore più audace è una sempre decisione molto combattuta; il cambiamento può far paura, anchesi tratta di mettere mano alla propria chioma. Infatti, si tende spesso a rimuginare troppo sul momento giusto per tale trasformazione. La fine di un amore, un nuovo lavoro, o semplicemente la voglia di qualcosa di diverso, possono essere la spinta che serve per prendere questa decisione. Esiste veramente un momento propizio per dare nuova vita alla propria chioma?alcune credenze la risposta è sì e i più recenti trend prevedono di seguire ilper ie qual è la fasein cui vale la pena ...