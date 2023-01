“Cosa ho visto sparire” | il testamento di Ratzinger | parole che fanno storia

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 1 gennaio 2023) Neldel Papa Emerito Benedetto XVI c'è un passaggio particolarmente importante, quello in cui si invita a rimanere saldi nella fede e a non farsi confondere dalla scienza. "Ho vissuto le trasformazioni delle scienze naturali sin da tempi lontani - ha scritto Joseph- e ho potuto constatare come, al contrario, siano svanite apparenti certezze contro la fede, dimostrandosi essere non scienza, ma interpretazioni filosofiche solo apparentemente spettanti alla scienza”. “Così come, d'altronde - ha proseguito - è nel dialogo con le scienze naturali che anche la fede ha imparato a comprendere meglio il limite della portata delle sue affermazioni, e dunque la sua specificità. Sono ormai sessant'anni che accompagno il cammino della Teologia, in particolare delle Scienze bibliche, e con il susseguirsi delle diverse generazioni ho ...