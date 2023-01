Corruzione e vuoto etico | mali di una società senza uomini di qualità

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 1 gennaio 2023) Si narra che la celebre opera di Wagner "Il crepuscolo degli dèi" descriva la fine del mondo secondo la lettura che ne da la mitologia nordica. Nell'epilogo drammatico, Odino dà fuoco al Walhalla, (l'oltretomba degli eroi caduti in battaglia), in un Armageddon universale dal quale neanche gli dei si salvano. Molti leggono in questo dramma cosmico un messaggio escatologico rivolto all'umanità:una scala di valori in cui credere e in base ai quali agire, il mondo non può sopravvivere. La missione delle classi dirigenti dovrebbe essere quella di guidare lacivile con le parole e, soprattutto, con l'esempio. Oggi, al contrario, in ogni settore (perfino in quello religioso) assistiamo alla schiavitù del consenso, cercato con tutti i mezzi a disposizione. In contrasto mi viene in mente la plastica rappresentazione che fa Ambrogio Lorenzetti ...