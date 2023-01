Corea del Nord | Kim chiede un aumento esponenziale dell' arsenale nucleare

Open

Nord, Seul: lanciato missile balistico intercontinentale NONOSTANTE LA GUERRA Kiev e Odessa, l'Ucraina che resiste e festeggia il Capodanno 2023 FESTEGGIAMENTI NEL MONDO Da Sydney a Seul, da ...Il Partito dei lavoratori al governo dellaNord ha anche annunciato che il Paese "svilupperà un nuovo sistema di missili balistici intercontinentali (icbm) la cui missione principale sarà ... Corea del Nord, la provocazione di Capodanno contro Seul: «Lanciato un missile balistico nel Mar del Giappone» Stato: 01/01/2023 02:39 Nonostante il divieto previsto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, la Corea del Nord afferma di aver testato un lanciarazzi ...Per molti versi, le deliberazioni in gruppi come il G20 possono essere più efficaci che in organi grandi e ingombranti. L’India, assumendo la presidenza ...