Copodanno a Napoli | nebbia da botti manda in tilt il traffico Le foto choc - Cronaca - quotidiano net

TGCOM

Auto a passo d'uomo, traffico in tilt dopo mezzanotte, corse limitate su Cumana e Circumflegrea. Le condizioni atmosferiche hanno favorito il ristagno dei ...Auto a passo d'uomo, traffico in tilt dopo mezzanotte, corse limitate su Cumana e Circumflegrea. Le condizioni atmosferiche hanno favorito il ristagno dei ... Botti Capodanno, Viminale: nessun morto ma 180 feriti, 11 in gravi condizioni Auto a passo d’uomo, traffico in tilt dopo mezzanotte, corse limitate su Cumana e Circumflegrea. Le condizioni atmosferiche hanno favorito il ristagno dei fumi ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...