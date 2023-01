Corriere dello Sport

LONDRA - Dopo il 2 - 2 con il Brentford nel Boxing Day il Tottenham dicade in casa contro l'Aston Villa di Unai Emery, perdendo 2 - 0. Buendìa e Douglas Luiz stendono gli Spurs con due gol nel secondo tempo, il primo segnato al 50' e il raddoppio molto bello al 73'. Conte sconfitto dall'Aston Villa: Tottenham ko in casa Premier League: il 2023 di Conte inizia malissimo, Tottenham sconfitto in casa dall'Aston Villa. La cronaca del match ...Dopo il pareggio acciuffato in rimonta contro il Brentford nella prima partita al ritorno dal Mondiale, il Tottenham ha addirittura perso contro l'Aston Villa nel pomeriggio di oggi. La squadra ...