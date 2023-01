Consoli disonorari

Leggi su panorama

(Di domenica 1 gennaio 2023) Viaggiano con privilegi e godono di immunità. Ma, come dimostra un’indagine internazionale, nei Paesi corrotti questa carica diventa spesso la perfetta copertura per nascondere traffici di armi o droga, finanziamenti a terroristi e persino omicidi. Myanmar, 2021. La giunta militare che ha destituito la presidente e premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi ha bisogno di armi e mezzi aerei per fronteggiare i ribelli nascosti nella giungla. Ma non sa come procurarseli senza incorrere nelle sanzioni dovute all’embargo. Perciò si rivolge a una nazione amica che di sanzioni se ne intende parecchio, la Bielorussia di Aljaksandr Lukashenko. Il cui governo ha fama di operare spesso attraverso una rete para-diplomatica non ufficiale di faccendieri. Come del resto fa anche la Russia. Il nome di uno di questi faccendieri scoperti a delinquere è Aung Moe Myint: è lui che in maniera rocambolesca ...